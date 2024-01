Fino al 28 febbraio è possibile firmare, anche a Viareggio, per il progetto di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi subito”

Si informa che all’ufficio elettorale del Comune di Viareggio, negli orari di apertura al pubblico, è possibile firmare le proposte di legge di iniziativa popolare e referendum.

Attualmente aperta, fino al 28 febbraio prossimo, la raccolta firme per il progetto di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi subito” che vede promotore ‘Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, dal titolo: “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”.

Possono firmare i cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali: è necessario presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità. In questo caso specifico, come da richiesta del promotore, potranno firmare solo i residenti del comune di Viareggio.

(30 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata