Accoltellamento a Firenze alla fermata dell’autobus

Aggressione a Firenze dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato alla fermata del bus. Secondo informazioni di media locali poco prima il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite su un bus della linea 30 e quindi sarebbe stato raggiunto, rapinato e ferito ad una fermata in viale Baracca dove era sceso cercando di sfuggire a cinque nordafricani giovanissimi che avevano attaccato briga a bordo del mezzo.

La Polizia, che ha ricostruito i fatti, afferma che il giovane è stato prima pestato e accoltellato a una gamba mentre era a terra tentando di difendersi. Ho è stato rubato il cellulare ed è stato lasciato Il 22enne è stato privato del telefono cellulare e i cinque sono scappati facendo perdere le proprie tracce. La Polizia indaga.

Ma non è tutto. Dopo una maxirissa con tanto di assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo, sono nati altri disordini verso le 21 alla moschea di borgo Allegri dove uno dei nordafricani aggressori ha incontrato il commerciante della macelleria, cittadino marocchino di 42 anni, e lo ha colpito al volto con un pugno. Il negoziante ha rifiutato le cure in Ospedale, ma secondo la Polizia l’episodio sarebbe da ricondursi ai motivi dello scontro tra maghrebini di nazionalità diverse di poche ore prima. Anche per questo nuovo episodio di violenza sono in corso ulteriori indagini.

(17 marzo 2024)

