Un progetto civico di fine legislatura e inizio mandato per Viareggio. Nasce CasaViareggio

Innovazione, sostenibilità, felicità, intesa come concetto sociologico. Sono questi i tre punti attorno ai quali ha fatto perno la riunione di oggi che ha visto protagoniste, coordinate dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, la Lista Del Ghingaro (Lista Blu), Viareggio Democratica, Progetto per Viareggio, Giovani per Viareggio, Civicamente, Buonsenso, Uniti per Viareggio e Torre del Lago.

Tutte per la prima volta riunite sotto un unico simbolo: di fatto un nuovo soggetto politico, CasaViareggio, che con la firma di oggi inizia a muovere i primi passi. Obiettivo 2026, l’anno delle prossime Amministrative.

Civismo puro, come pochi altri casi in Italia, hanno tenuto a sottolineare anche se «aperto al dialogo e alla collaborazione con altre realtà politiche della società civile, senza preclusioni ideologiche e con dei paletti valoriali saldi».

Una riunione arrivata a coronamento di un lavoro iniziato mesi fa con la revisione del programma del mandato Del Ghingaro, e andato avanti raccogliendo dalla società civile e da sensibilità diverse, sollecitazioni, critiche e suggerimenti. Ogni lista ha poi prodotto un documento che è stato elaborato e inserito in documento strutturato in 6 paragrafi nei quali si parla di urbanistica, mobilità, ambiente, politiche giovanili, sanità.

Nella sostanza “un programma di fine e inizio mandato, un vero e proprio patto politico” ha tenuto a specificare il sindaco, che ha poi firmato, insieme ai rappresentanti delle liste, il documento.

Firmatari David Zappelli per la Lista Blu, Paola Gifuni per Viareggio Democratica, Riccardo Pieraccini per Progetto per Viareggio, Giulia Gemignani per Giovani per Viareggio, Luigi Troiso per Civicamente, Roberto Bucciarelli per Buonsenso, Moreno Vannozzi per Uniti per Viareggio e Torre del Lago.

(15 aprile 2024)

