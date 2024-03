Inaugurato a Firenze il cinquantesimo treno della nuova flotta regionale

E’ arrivato il cinquantesimo treno della nuova flotta regionale. L’ingresso alla stazione di Firenze del nuovo Blues a tripla alimentazione elettrica, diesel e a batterie, avvenuto oggi, è stato sottolineato da una presentazione pubblica.

All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, l’ assessore alle politiche giovanili e sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione e, ancora Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Natalia Giannelli, Direttore Regionale Toscana di Trenitalia.

Il nuovo treno Blues rientra nel contratto di servizio 2019-2034 tra Regione e Trenitalia che stabiliva l’acquisto e la messa in servizio di 100 nuovi treni per una spesa complessiva di un miliardo e 400 milioni. La tappa intermedia dei cinquanta treni è stata scandita stamani.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, Il Blues inaugurato oggi, il 14esimo in servizio, progettato e costruito da Hitachi Rail, viaggerà sulle linee non elettrificate del Senese e del Mugello – grazie al motore diesel che può essere sostituito dalle batterie per entrare nei centri abitati – e su linee elettrificate usando il pantografo. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, riduzione del consumo di carburante e forte riduzione in termini di emissioni sonore e di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

A disposizione dei viaggiatori 219 posti a sedere sui Blues a 3 carrozze e 300 su quelli a 4 carrozze. Il treno è, inoltre, dotato di un sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati.

(7 marzo 2024)

