Daniele Vanni è il candidato PD al Comune di Vinci

Con 2404 voti in totale e il 72,75% di preferenze, Daniele Vanni è il candidato sindaco ufficiale per il Partito Democratico che correrà alle amministrative 2024 per Vinci. La sua vittoria alle primarie di oggi lo sancisce. Il risultato si attesta a: 72,75% (1749 voti) per Daniele Vanni 27,25% (655 voti) per Sara Iallorenzi.

Daniele Vanni, vincitore emozionato e felice e soddisfazione di Pietro Bonci segretario reggente del Partito democratico di Vinci. Soddisfazione anche per Jacopo Mazzantini, segretario della federazione Pd Empolese Valdelsa.

La amministrative si terranno l’8 e 9 giugno.

(13 febbraio 2024)

