Giovanisi.it si rinnova. Sempre più a servizio della Generazione Z

di Redazione Toscana

A 13 anni dalla messa online della prima versione e a 5 dall’ultimo restyling, arriva il nuovo sito web di Giovanisì. Il progetto regionale per l’autonomia dei giovani aggiorna il suo principale strumento di comunicazione e informazione per andare incontro alle nuove logiche di navigazione nella rete e di esperienza utenti (user experience) del proprio target di riferimento, ovvero ragazze e ragazzi della Generazione Z.

La nuova veste e la nuova struttura di giovanisi.it rispondono infatti alle attuali esigenze di comunicazione del progetto e alle mutate abitudini di fruizione dei utenti, in particolare alla preminenza della navigazione da mobile. Maggiore visibilità è assicurata ai canali social che seguono l’utente durante tutta la navigazione e aumenta in home page anche lo spazio dedicato ai video. Resta ferma la tutela dell’accessibilità complessiva, come richiesto dai parametri fissati per i siti delle Pa.

Il sistema di comunicazione è stato reso più semplice e più immediato, ha osservato il presidente della Regione, che saluta le novità della presenza in rete del progetto come un passaggio utile ad aumentare la capacità di raggiungere sempre più e meglio i giovani cittadini toscani. Il presidente inoltre coglie l’occasione del lancio on line anche per sottolineare come il nuovo sito, rispecchiando il modo di operare dell’ufficio Giovanisì, sia il risultato di un lavoro di squadra fatto da numerose occasioni di dialogo e scambio con ragazze e ragazzi incontrati sia attraverso gli strumenti di informazione online sia attraverso eventi e iniziative sul territorio.

Tre i cambiamenti chiave. Le voci di accesso alle opportunità offerte con Giovanisì si riducono da sette a quattro aree tematiche: Studio e mi formo, Lavoro, Faccio impresa e Partecipo, dove è possibile trovare tutti i bandi e le iniziative. Una nuova soluzione che facilita l’orientamento degli utenti e consente di porre l’accento su alcuni degli argomenti che in questi ultimi anni sono stati particolarmente al centro delle politiche regionali. Sarà ancora più facile per gli utenti individuare le varie opportunità di interesse, anche grazie alla possibilità di filtrare i bandi per fascia d’età. La home riserva uno spazio dedicato ad Arti, l’agenzia regionale toscana per l’impiego, che valorizzerà la collaborazione con progetto regionale divenuta sempre più stretta negli ultimi anni con l’obiettivo di promuovere le opportunità per i giovani che si rivolgono ai Centri per l’impiego della Toscana.

Inoltre, funzionerà in primo piano il calendario per tenere traccia e partecipare alle numerose iniziative che Giovanisì sviluppa sui territori della Toscana.

Come sempre il sito web di Giovanisì sarà consultabile digitando il consueto indirizzo: giovanisi.it.

(9 maggio 2024)

