La nuova opera di Massimo Buffetti in scena al Teatro di Fiesole

di Redazione Spettacoli

L’affascinante racconto del viaggio che tutti noi abbiamo compiuto dal momento del concepimento a quello della nascita, questo è “Oper/in/a Bottle”, lo spettacolo in scena al Teatro di Fiesole domenica 19 maggio alle 17. A firmare quest’opera è il compositore e pianista Massimo Buffetti, che con questo lavoro, una sorta di ‘opéra-ballet’ dei nostri tempi, racconta l’esperienza dell’affacciarsi alla vita.

I biglietti (17,50 e 13 euro, esclusi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804). È previsto uno sconto per studenti e iscritti alle scuole di danza e musica. Info: www.teatrodifiesole.it/class/oper-in-a-bottle

Dopo l’anteprima al Politeama di Prato, quella ospitata a Fiesole è una nuova versione impreziosita dalla presenza in scena dell’attrice Alessandra Bedino e della cantante Barbara Eramo, con il contributo del giovane talento della danza Lorenzo Buffo Blin.

Accostato a un lungo viaggio aereo transoceanico, il racconto è introdotto da due citazioni tratte da “Il codice dell’anima” di James Hillmann e da “Giuseppe e i suoi fratelli – Le storie di Giacobbe” di Thomas Mann, salvo poi snodarsi attraverso pillole testuali a esprimere stati d’animo, considerazioni e riflessioni in merito, ispirati a studi, ricerche e usi popolari esistenti tanto nel pensiero occidentale quanto in quello orientale.

Il fil rouge della storia gravita intorno alla figura del futuro neonato, rappresentato nella danza, con le coreografie di Arianna Benedetti ambientate in una scena immersiva fatta di musica e ‘visual’ a cura di TPO, con Davide Venturini e Rossano Monti, e ArtMeet con Sandro Nardoni.

Scritto per l’ensemble Fabbrica del nulla, va in scena con i musicisti del gruppo, composto da Stefano Agostini (flauto), Carlo Failli (clarinetto), Luca Guidi (chitarra), Massimo Buffetti (pianoforte) e Rob Nigro (suono). Non un “Message in a bottle”, bensì un “Oper/in/a Bottle”.

La stagione teatrale 2023/2024 del Teatro di Fiesole è realizzata con il sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze e Stefano Ricci. Info www.teatrodifiesole.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno 5 minuti a piedi dal teatro).

(14 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata