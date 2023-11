Jonathan Canini, al via da Firenze il nuovo tour

I suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase. Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio: vulcanica e irriverente. Archiviati il trionfale tour estivo e le brevi vacanze, per l’artista pisano è tempo di tornare a calcare le scene. In caldo c’è il nuovo spettacolo “Vado a vivere con me” e una lunga serie di date, stavolta in versione indoor. Debutto fiorentino venerdì 10 e sabato 11 novembre al Teatro Puccini.

Cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta.

Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in un esilarante show, scritto insieme a un altro asso della comicità, Walter Santillo (che cura anche la regia).

A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il Fattone… Per dirne tre. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web.

Dopo Firenze, il tour di Canini continua mercoledì 15 novembre al Teatro Goldoni di Livorno, venerdì 17 novembre alla Fonderia Leopolda di Follonica, sabato 18 novembre al Teatro Pinsuti di Sinalunga (Siena, doppio appuntamento, al pomeriggio e alla sera), sabato 20 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini Terme, martedì 23 gennaio al Teatro Shalom di Empoli.

E siamo solo all’inizio. Tante altre date sono in arrivo. Restate sintonizzati sui canali social di Jonathan Canini. I biglietti sono disponibili sui siti dei teatri, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

(1 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata