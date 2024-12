È partita lunedì 25 novembre , e riprenderà lunedì 2 dicembre “L’accampata” sotto al Palazzo comunale di Viareggio organizzata da la Brigata mutuo sociale per l’abitare, As.ia USB, Insorgiamo Viareggio e Unione inquilini. Il presidio permanente dove si ritrova la città solidale e la comunità in lotta, sta chiedendo al comune di Viareggio un tavolo istituzionale per l’emergenza abitativa e sociale. 5 giorni di assordante silenzio da parte dell’istituzione che ancora non ha trovato il coraggio di confrontarsi con la città in agitazione generale. Continua l’accampata, continua la lotta fino a che non si otterrà il tavolo istituzionale.

Il comunicato è pubblicato integralmente e firmato da Brigata Mutuo Sociale per l’Abitare, As.ia USB, Insorgiamo Viareggio e Unione inquilini.

(1 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata