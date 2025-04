Climatica25, il 3 aprile l’evento per sostenere i Comuni nella stesura dei PAESC

Giovedì 3 aprile, al Teatro della Compagnia di Firenze (via Cavour 50r) si terrà Climatica25, evento inaugurale di un più ampio percorso formativo rivolto ai sindaci ed ai tecnici degli enti pubblici locali per sostenerli nella pianificazione richiesta dai PAESC – Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.

Climatica25 è organizzato dalla Regione Toscana e dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse in collaborazione con ANCI e UPI Toscana per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni gli strumenti per pianificare le proprie azioni per raggiungere entro il 2050 gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

L’evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione. Per iscriversi occorre semplicemente compilare un form a questo link. Il programma completo dell’evento è consultabile qui.

(2 aprile 2025)

