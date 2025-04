Asse penetrazione porto Viareggio, Baccelli replica al consigliere Baldini

L’assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Stefano Baccelli interviene in merito a quanto affermato dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini a proposito della realizzazione dell’asse di penetrazione verso l’area portuale a Viareggio. Baldini è intervenuto a conclusione della seduta della commissione Ambiente e Infrastrutture del Consiglio Regionale che si è svolta oggi.

“Il dirigente regionale responsabile – spiega Baccelli – si è limitato a chiarire che l’asse di penetrazione al porto sarà realizzato nel rispetto di quanto stabilito dalla variante urbanistica comunale e dalla relativa conformità. Ciò significa che il tracciato dell’opera, il progetto, la variante urbanistica e la gara sono di esclusiva competenza comunale. La Regione Toscana, da parte sua, ha previsto un finanziamento pari a 7 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, subordinato all’approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio Regionale, in coerenza con la proposta di legge in discussione”.

(24 aprile 2025)

