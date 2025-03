Alcune immagini video inviate da una lettrice via whatsapp, che ringraziamo, ci mostrano prima attraverso il gruppo Facebook "Sei di Calenzano se" e quindi attraverso altre immagini girate in loco ciò che è successo nella piazza del Mercato di Sesto e a Calenzano (FI) . Ricordiamo che l'allerta non cesserà che alle 14 del 15 marzo. Si raccomanda ancora la massima prudenza.

