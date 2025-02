Le destre impugnano la Legge di Civiltà della Toscana sul fine vita

di Giancarlo Grassi

Via all’ennesimo sabotaggio delle destre che lavorano per il popolo, il loro e forse nemmeno quello, che hanno deciso dopo l’approvazione della legge sul fine vita, tre giorni fa, l’11 febbraio 2025, da parte Consiglio regionale della Toscana, di bloccare la Legge con un ricorso al Collegio di garanzia per verificare eventuali difformità della legge regionale rispetto allo statuto della Regione ritenendo evidentemente i legislatori così imbecilli da varare una Legge regionale che vada contro lo statuto della Regione stessa.

L’annuncio arriva dai capigruppo di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che probabilmente hanno pensato che le leggi scritte da chi le sa scrivere possano fare la stessa fine di altre scritte male che non si possono applicare, tipo quelle create per centri di detenzione inutilizzabili costati 800milioni di euro di soldi pubblici. Ironie a parte il Collegio di Garanzia ha ora 30 giorni di tempo per esprimersi, in questo lasso di tempo la legge non può essere promulgata.