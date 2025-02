Proseguono gli appuntamenti congressuali di Cisl Arezzo

di Redazione Arezzo

Nella settimana appena conclusa si sono svolti altri tre appuntamenti congressuali all’interno della Cisl aretina. Si sono riuniti a congresso le Segreterie della Federazione Pensionati, della Funzione pubblica e della Federazione agroalimentare. I congressi anche in questo caso sono stati occasioni di confronto per ogni categoria, utile a mettere a sistema nuove proposte e rimettere sugli anni appena trascorsi.

Il XX Congresso Fnp CISL Arezzo, si è tenuto venerdì 14 febbraio presso l’hotel Minerva di Arezzo e ha visto la conferma alla guida della Federazione pensionati CISL aretina, Fabrizio Fabbroni come Segretario Generale, assieme a Gianni di Scala e Luciana Lapi come segretari provinciali.

La loro conferma è scaturita dal voto unanime del Consiglio Generale eletto dai 48 delegati provenienti da tutto il territorio provinciale eletti a loro volta dalle 5 assemblee di zona. Con questa importante riconferma la Segreteria vede affermare la propria visione di una organizzazione sindacale calata sempre più nel territorio, impegnata nel recepire i bisogni e le necessità dei fragili, degli indifesi, degli ultimi, mettendoli in condizione tramite gli strumenti che il Sindacato può offrire, di conoscere e fruire dei propri diritti.

“Importante nei prossimi mesi sarà il confronto con Asl ed amministrazioni comunali sul tema della contrattazione socio sanitaria – afferma Fabrizio Fabbroni – auspicando un concreto coinvolgimento delle Amministrazioni. Allo stesso tempo ci impegneremo per creare una forte sinergia con le organizzazioni del terzo settore e del fondamentale mondo del volontariato presenti. Importante sarà anche – prosegue Fabbroni – mantenere il rapporto intergenerazionale instaurato con i giovani tramite le borse di studio intitolare a Luigi Bonfanti, e far decollare in maniera significativa il rapporto unitario con le altre Federazioni dei pensionati di CGIL e UIL, mettendo da parte, in nome delle persone che hanno bisogno, gli sterili individualismi”.

Al Congresso aretino della Fnp CISL erano presenti la Segretaria Nazionale Fnp CISL Anna Maria Foresi ,il Segretario Generale Fnp CISL Toscana Viviano Bigazzi ed il Segretario Generale della Ust CISL Arezzo Mauro Cerofolini. Ospiti anche i Segretari dello Spi CGIL, Giancarlo Gambineri e della UIL pensionati Cesare Farinelli.

Sempre all’hotel Minerva, il 12 febbraio scorso, si è tenuto anche il VII Congresso della Funzione pubblica Cisl di Arezzo. Il congresso ha visto la riconferma del Segretario generale Maurizio Milanesi con una segreteria tutta nuova composta da Giovanni Rotella e Alice Amadei. “È stato un congresso che ha ripercorso l’ottimo lavoro fatto negli ultimi 4 anni – ha sottolineato Maurizio Milanesi – con l’intento di proiettare l’organizzazione nel futuro, rinnovando il 30% degli organi ma anche confermando e potenziando il gruppo dirigente che si è distinto per i risultati raggiunti. Gli interventi dei delegati hanno dato mandato alla segreteria ed a tutto il consiglio su continuare sulla strada tracciata cercando di mettere in campo nuove forze e nuove energie per migliorare su tutti i comparti seguiti dalla Funzione Pubblica. In particolare continueremo ad occuparci di sanità, sviluppo professionale su tutti i comparti con contrattazioni integrative, al contempo ci concentreremo sulla crescita del numero delegati e a breve termine il nostro impegno sarà massimo nella campagna elettorale per le votazione rsu dei prossimi 14,15 e 16 aprile”.

Conferme anche nella FAI Cisl aretina che si è riunita lo scorso 12 febbraio presso il castello di Sorci di Anghiari, che sarà coordinata dalla Segretaria uscente, Rosalba Salvadori. L’assemblea congressuale ha prodotto un documento finale in cui ha deliberato unanimemente formazione continua strutturale e capillare per i propri delegati e delegate, condivisione unanime ai progetti confederali e federali che ampino e potenzino la rete dei servizi nel e sul territorio tra noi, un dialogo fattivo con le istituzioni locali e lo sviluppo delle competenze e delle sensibilità per il lavoro.

“La nostra federazione è regionalizzata e abbiamo proceduto solo alla votazione sulla proposta di riconferma dell’attuale coordinatrice provinciale – spiega Rosalba Salvadori. Sono felice di essere stata riconfermata. Insieme a me per il Congresso sono stati votati sette delegati per il congresso regionale della Fai Cisl Toscana Farsetti Cristian, Frammartino Giuliano, Boschi Alessandra, Savino Davide, Fenu Valentina, Lacrimini Moreno e Cugut Ruslan mentre insieme a me altri tre delegati per il congresso Ust di Arezzo Farsetti Cristian, Giovagnini Gianluca, Frammartino Giuliano”.

Le assemblee congressuali della Cisl aretina proseguono anche nelle prossime settimane a partire da lunedì 17 febbraio quando si riunirà Filca, per proseguire il 19 e il 21 febbraio rispettivamente con Fit e Fisascat.

(16 febbraio 2025)

