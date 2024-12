Classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città italiane: Firenze è 36ª

L’Indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore vede al primo posto Bergamo, come è noto in piena rinascita dopo il tributo di salme lasciato al Covid-19, non vede brillare la Toscana con le sue belle città, che non rispondono evidentemente in modo tale da essere portate ai primi posti. Tra le due più grandi città della regione troviamo Firenze al 34° posto e Livorno al 62°.

Non butta benissimo nemmeno per le altre, a parte il 15° posto di Siena, troviamo il 34° di Pisa, il 41° di Arezzo, il 56° di Grosseto, il 61° di Pistoia, il 68° di Lucca. Ferme restando le due città più popolose, Firenze e Livorno, che citiamo in alto.

La classifica, mediocre, a parte l’eccezione di Siena, sembra andare in controtendenza rispetto a note stampa e commenti politici piuttosto ridondanti di lodi alle quali, evidentemente, diventa difficile fare seguire fatti concreti che facciano crescere in classifica le città toscane. Certo, è possibile che le classifiche non interessino. Tocca vedere fino a quando.

(16 dicembre 2024)

