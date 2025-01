Licenziamenti Paycare. Fdi: “Ricorrere ad ogni possibile strumento”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Coordinamento Provinciale FDI Siena inviato in redazione.

“Sosteniamo con forza l’uscita del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio che chiede all’azienda Paycare di Monteriggioni, che oggi ha annunciato 26 licenziamenti, di sfruttare tutti gli ammortizzatori sociali da mettere in campo per evitarli. La priorità, che è quella del governo nazionale, è il livello occupazionale, che deve essere mantenuto. La Regione Toscana, così come il Comune di Monteriggioni, si attivino immediatamente per avviare con l’azienda un dialogo che porti ad un ripensamento. Così come sta avvenendo per la vertenza della Beko, passaggio necessario e importante è la concertazione con i vertici della Paycare, supportata dal governo e dai ministeri. Gli ammortizzatori sociali sono previsti nel decreto della finanziaria in casi di risoluzione del rapporto di lavoro con specifici trattamenti di integrazione salariale, quindi esistono concretamente. Non perderemo neanche un minuto per garantire il nostro impegno ai lavoratori”. Così una nota a firma del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Siena, in seguito alla notizia, diffusa dal segretario generale della Fim Cisl Siena Giuseppe Cesarano, relativa alla procedura di licenziamento messa in atto dall’azienda Paycare per 26 dipendenti che lavorano nel sito di Monteriggioni”.