Korale: il jazz di Michelangelo Scandroglio tra Italia e Corea del Sud a Firenze il 27 aprile

Un quartetto tra Italia e Corea del Sud, capitanato dal contrabbassista Michelangelo Scandroglio, ampiamente considerato il miglior talento del jazz in Italia, affiancato dal pluripremiato pianista Youngwoo Lee, dalla batterista Top Jazz Francesca Remigi e da DoYeon Kim, suonatrice di gayageum, strumento tipico della Corea.

Questo è Korale, progetto coprodotto da Grey Cat Festival e Toscana Produzione Musica – centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Maurizio Busìa e Francesco Mariotti e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione CR Firenze – che domenica 27 aprile alle 21.00 sarà sul palco del PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7). La formazione, col suo sound inedito e intrigante in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, si esibirà nell’ambito della rassegna Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali. Grazie all’improvvisazione che anima ogni esibizione, gli stili dei singoli artisti si incontrano in un dialogo libero e imprevedibile, incarnando la spinta creativa della musica contemporanea italiana e di quella coreana in un confronto che ne mostra le analogie. Michelangelo Scandroglio, Youngwoo Lee, Francesca Remigi e Doyeon Kim superano le barriere geografiche e stilistiche coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale unica e suggestiva (ingresso 10€, ridotto 7€, prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

(24 aprile 2025)

