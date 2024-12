Supermedia Youtrend/AGI: PD al 23,2% e FdI al 29%

La Supermedia Youtrend/AGI è una media ponderata sulle ultime due settimane di sondaggi che prende in esame le rivelazioni di differenti istituti demoscopici italiani: gli istituti considerati in questa occasione sono sono EMG (con la sua rilevazione del 22 novembre), e poi Euromedia (26 novembre), Ixè (20 novembre), Quorum (18 novembre), SWG (18 e 26 novembre), e Tecnè (16 e 23 novembre).

Rispetto a due settimane fa ci sono sommovimenti lenti, ma significativi: Fdi perde mezzo punto e il PD guadagna lo 0,4%. Sarà l’effetto regionali? Bisogna aspettare per capire. Tra gli altri partiti, come da tabella che segue, troviamo stabile il M5S all’11,4% e poi tutti gli altri partiti a una cifra a partire da Forza Italia al 9,2%, Lega all’8,8%, e quindi AVS al 6,3%; seguono Azione (2,7), Italia Viva (2,3%), + Europa (2%) e Noi Moderati che nonostante lo sgomitio non si schioda dall’1%.

(2 dicembre 2024)

