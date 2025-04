Al Teatrodante Carlo Monni, Aldo Cazzullo presenta il libro “Il Dio dei nostri padri” e porta in scena “Il duce delinquente” con Moni Ovadia

Sarà il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, noto per i suoi saggi storici e per il ruolo centrale nel dibattito culturale italiano, il protagonista di lunedì 28 aprile al Teatrodante Carlo Monni, con il suo libro “Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia” (Harper Collins, 2024) e lo spettacolo “Il duce delinquente”. Appuntamento alle 18,30 nel foyer del teatro dove l’autore presenterà il suo libro in dialogo con il filologo Enio Bruschi, un viaggio emozionante sulle parole della Bibbia per mostrare al pubblico come sia il più grande romanzo mai scritto, attraverso una prospettiva originale e profonda sui personaggi, le storie e i messaggi universali del testo sacro – l’evento fa parte della rassegna CaRa – Campi Racconta / Libri di Stagione, che approfondisce i temi degli spettacoli in programma, dando spazio agli autori e alle autrici protagonisti della stagione, attraverso presentazioni di libri, la rassegna crea un dialogo intenso e significativo tra narrazione scritta e rappresentazione scenica. A seguire, alle 21 andrà in scena “Il duce delinquente”, prodotto da Corvino Produzioni, di e con Aldo Cazzullo, con Moni Ovadia, musiche dal vivo Giovanna Famulari, tratto dal libro “Mussolini il capobanda” (Mondadori, 2022).

Lo spettacolo ripercorre i crimini e i tradimenti di Benito Mussolini, rivelandone il vero volto sia come uomo sia come capo del regime fascista: l’intento è di scardinare i luoghi comuni che dipingono il Duce come un abile statista, svelando la natura violenta e bellicosa del fascismo attraverso testimonianze storiche, documenti e cronache (info: www.teatrodante.it).

L’appuntamento è inserito all’interno della stagione di prosa 2024-25 del Teatrodante Carlo Monni che quest’anno si muove al grido di “Le migliori cose nascono dal basso” – tratto dal brano “Picasso” del nuovo album “Deserti” di Pelù che riassume la filosofia alla base del cartellone. Parole d’ordine: attualità, inclusività e impegno tra nuovi allestimenti, commedie e grandi classic oltre a una nuova sezione dedicata alla musica live. Le attività dei Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione tra Piero Pelù, nuovo consulente artistico del Teatrodante Carlo Monni, e la Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione di Sandra Gesualdi, a cui è affidata dal Comune di Campi la gestione del comparto cultura della città, e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione CR Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze.

Teatrodante Carlo Monni

piazza Dante 23, Campi Bisenzio (Fi)

Tlf 0558940864

Whatsapp 3463038170

biglietteria@teatrodante.it

www.teatrodante.it

(24 aprile 2025)

