La NATO starebbe discutendo lo schieramento di più armi nucleari

Secondo notizie d’agenzia, riprese in Italia anche dall’ANSA, che cita il quotidiano Telegraph la Nato sarebbe in trattative “per schierare più armi nucleari di fronte alla crescente minaccia da parte di Russia e Cina”.

La dichiarazione in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico dal segretario generale dell’Alleanza nordatlantica Jens Stoltenberg, nella quale il segretario generale ha dichiarato che “la Nato deve mostrare al mondo il suo arsenale per inviare un messaggio diretto ai suoi nemici”. Secondo il Telegraph ci sarebbero già state consultazioni dal vivo tra i membri Nato sul ritiro dei missili dai depositi e sulla loro messa in stand-by.

Secondo Stoltenberg è particolarmente la Cine a investire massicciamente in armamenti moderni, compreso l’arsenale atomico.

(17 giugno 2024)

