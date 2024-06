Fermati 70 tifosi italiani con coltelli, bombe carta e passamontagna

Cinquanta tifosi italiani sono stati fermati in via preventiva a poche ore dall’incontro Italia-Albania di Dortmund, dentro gli Europei di calcio 2024. Secondo le informazioni di polizia riportate da diversi media, i tifosi italiani sono stati fermati prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante, perché la teppaglia va sempre insieme. I tifosi italiani sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere: coltelli,

bombe carta e passamontagna.

Si prevede che, in nome del calcio maestro di vita di cui questi soggetti tanto i riempiono la bocca, i 50 saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca per almeno 24 ore, in attesa che la magistratura compia le necessarie valutazioni. Per il sito Repubblica saranno processati per direttissima.

(15 giugno 2024)

