San Gimignano, parco tematico e parcheggio scambiatore per l’ex carcere di San Domenico

di Redazione

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato oggi gli Accordi di programma con cinque Comuni che riceveranno finanziamenti dalla Regione per la realizzazione di opere urbanistiche: San Gimignano, San Vincenzo, Piazza al Serchio, Tresana, Pelago. “Si tratta di Comuni che rientrano nei 182 della Toscana Diffusa, una legge che diventa il riferimento normativo, ad esempio anche quando facciamo la variazione di bilancio, per poter procedere in attuazione della Toscana Diffusa”, ha spiegato il presidente introducendo gli interventi che, dopo l’istruttoria, saranno seguiti fino a conclusione dalla direzione opere pubbliche che fa capo a Michele Mazzoni.

A firmare l’accordo con la Regione era presente l’assessore all’urbanistica, sito Unesco e rigenerazione urbana del Comune di San Gimignano, Valeria Lingua. Il presidente ha introdotto la firma dell’accordo, che verte sulla struttura di San Domenico, ex carcere ed ex convento: “Ci eravamo presi l’impegno con il Comune di realizzare il parco tematico e un parcheggio; abbiamo attinto alla legge finanziaria per una cifra complessiva di 725mila euro, che rientrano nelle sviluppo delle intese con i Comuni che si concretizzano con Accordo di programma”.

“San Domenico rappresenta il 10 per cento della superficie di un centro unico al mondo, che vanta l’affaccio più bello sulla Val d’Elsa, che prima si vedeva solo dalle torri – ha dichiarato il presidente – ; un centro che ha 7 mila abitanti e accoglie 3 milioni di turisti ogni anno. San Domenico è in comproprietà al 50 per cento tra Regione e Comune: ho svolto numerosi sopralluoghi ed è una delle trasformazioni più belle in Toscana. San Domenico infatti svolgerà accoglienza per turisti, attività museale, attività sociale, grazie a una sala conferenze”.

A spiegare l’intervento l’assessore Valeria Lingua: “Si tratta del completamento di un’operazione di rigenerazione con project financing dell’ex carcere di San Domenico, che verrà destinato ad attività culturali: avremo un anfiteatro, una destinazione museale e convegnistica, attività enograstronimiche, ricettive e informative su tutto il centro storico e il comune di San Gimignano. In questa operazione, che è già partita e per la quale ci sono già stati diversi soralluoghi del presidente Giani, è partita un’ulteriore progettualità che riguarda il parcheggio Fugnano, che servirà anche per il centro storico, e l’orto, che era parte esterna al camminamento, alla parte murata della città e dell’ex carcere stesso, che diverrà un parco tematico”.



L’accordo con il Comune di San Gimignano

L’accordo tra la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano prevede un contributo straordinario di 725mila euro per la realizzazione di un parcheggio di località Fugnano e di un parco tematico presso il complesso immobiliare denominato “ex carcere ed ex convento di San Domenico”. Le risorse necessarie per l’attuazione dell’Accordo, pari a complessivi 725mila euro sono stanziate sul bilancio pluriennale 2023-2026, secondo la seguente articolazione: 166.750 già erogate nel 2023, 265mila euro per l’annualità 2025; 293.250 per l’anno 2026.

(12 marzo 2025)

