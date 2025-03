Maltempo: stato di Mobilitazione in Emilia-Romagna, frane nel Bolognese, allerta in Toscana. Arno sorvegliato

Situazione complicata in Toscana a causa del maltempo e della pioggia battente. Come scriviamo sulla nostra cronaca nazionale, ci sono problemi nella viabilità a causa dell’allerta rossa, le scuole sono chiuse così come gli impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, cimiteri. A Pistoia, ad esempio, rimarranno chiusi. Annullate anche tutte le manifestazioni in programma, sia all’aperto che al chiuso.

Il maltempo si è abbattuto anche nell’Empolese Valdelsa, in provincia di Firenze. A Empoli (Firenze) le aree più colpite sono le frazioni di Fontanella e Sant’Andrea dove si sono verificati grossi allagamenti e l’acqua ha raggiunto in alcune aree anche i 50cm. Il Comune di Empoli ha chiuso alcune strade e tutti i sottopassi. Disagi sono regsitrati più o meno in tutta la zona, così come nel resto della Toscana. A Campi Bisenzio e Prato chiusi anche i negozi e le attività industriali.

A Scandicci problemi alla viabilità e allagamenti. Esondato il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino.

(14 marzo 2025)

