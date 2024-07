Si ribalta trattore, morto 32enne a Pietrasanta

Un uomo di 32 anni è morto dopo essere finito sotto il trattore che stava guidando e che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. I fatti attorno alle 13 di oggi nel comune di Pietrasanta (Lucca). Il trattore è finito fuori strada mentre percorreva via della Rocca.

L’uomo stava effettuando dei lavori nella zona, ed è rimasto con il corpo sotto il trattore morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica Nord di Querceta e l’elisoccorso Pegaso, rimandato indietro perché il personale dell’automedica aveva già constatato l’avvenuto decesso.

Sul posto anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.



(1 luglio 2024)

