Violenta una coetanea conosciuta in discoteca e filma tutto col cellulare: 19enne nei guai

L’avrebbe aggredita sessualmente, violentandola e percuotendola, una coetanea conosciuta nella discoteca nei cui paraggi ha operato la violenza: lui, un 19enne incensurato, già individuato dagli investigatori, è un altro dei maschiacci di cui questo paese può andare fiero, diciamo. I fatti i primi di giugno.

La denuncia è scattata dopo che la giovane vittima si è recata in ospedale dove è stata ricoverata per diversi giorni rientrando a casa con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni per le lesioni subite nella violenza. Secondo la testimonianza la giovane avrebbe tentato di sottrarsi, senza successo, reagendo lui con violenza ulteriore durante la violenza.

(1 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata