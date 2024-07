A Massa entrano nel vivo i “Palcoscenici Stellati 2024”

La rassegna estiva Palcoscenici Stellati 2024 entra nel vivo della programmazione e nel primo fine settimana di luglio torna ad illuminare le serate a Massa e provincia con un’eclettica miscela di musica e teatro. Dal 6 al 7 luglio, la manifestazione – organizzata dal Comune di Massa, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Toscana onlus – offre un programma che spazia dalle note incantevoli della bossa nova e del jazz ai divertenti e spettacoli di circo e burattini.

Sabato 6 luglio: IL TEATRO PRÊT-À-PORTER per grandi e piccini

A Partaccia di Marina di Massa, presso la pineta (via delle Pinete 203), sabato 6 luglio, alle ore 21.30, l’appuntamento è con La Notte del Circo a cura di Massimo Minucci “Pugno di Fuoco”. La storica compagnia Circotà (fondata a Massa Carrara nel 2013) – vivace e dinamica realtà nel panorama delle arti circensi contemporanee – presenta una serata di circo spettacolo con trampolieri, giocolieri e mangiafuoco. Una performance che incanterà grandi e piccini con le sue acrobazie mozzafiato e il fascino senza tempo del circo. Un’esperienza di spettacolo dal vivo che cattura l’immaginazione del pubblico e trasporta gli spettatori in un mondo di meraviglia e stupore.

A San Carlo Terme – piccola frazione collinare fra le montagne e il mare – torna La Notte dei Burattini con compagnia Petali di Stelle, capitanata dal mastro burattinaio Leonardo D’Angelo. La proposta, alle ore 21.30 di sabato 6 luglio, in piazza San Carlo, è Il dattero magico, una rappresentazione che fa parte del ciclo Le avventure di Aladdin. Scelta non casuale, perché le storie di Aladdin sono intrise di elementi fantastici, avventure epiche e personaggi affascinanti che ben si prestano all’arte del burattino. Il dattero magico promette di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, dove la magia e il mistero si intrecciano con insegnamenti morali e momenti di grande emozione.

Domenica 7 luglio: primo appuntamento con LA VIA LATTEA

Le prime stelle a brillare in questa sezione dedicata alle eccellenze di musica, danza e teatro sono quelle dell’Acoustic Duo Anna & Michelangelo, due giovanissimi musicisti che saranno in scena domenica sera, alle 21.30, a Villa Cuturi a Marina di Massa con una serata in cui La Bossa Nova e il Jazz incontrano il Pop.

Sarà un viaggio musicale in cui la tradizione della musica colta americana e brasiliana si fonde con i ritmi dei brani pop internazionali. Anna Sara Saponati (musicista e cantante con una formazione eclettica di respiro internazionale) e Michelangelo Surdo (musicista diplomato al Liceo Musicale di Massa e impegnato al Conservatorio di La Spezia nello studio della chitarra jazz) stupiranno il pubblico con originali reinterpretazioni che spaziano dagli standard jazz tradizionali ai successi pop riarrangiati in chiave bossa per voce e chitarra. Fra i brani che verranno eseguiti per questa serata ci saranno, fra gli altri: Mad about you, Hooverphonic; Hit the road jack, Ray Charles; Valerie, Amy Winehouse; Waiting in vain, Bob Marley; Best Part, Daniel Caesar; Hot n Cold, Katy Perry; Fly me to the Moon, Frank Sinatra

Palcoscenici Stellati continua ad essere il punto di incontro ideale per il pubblico locale e per i turisti che scelgono di ammirare le bellezze del territorio fra mare e Apuane, in cerca di intrattenimento di qualità in un ambiente accogliente e suggestivo. Le serate sono progettate per offrire esperienze culturali indimenticabili, perfette per trascorrere momenti preziosi in compagnia.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ulteriori informazioni chiamando i numeri 0585 490576 | 0585 490213 | 348 6661928 o scrivendo all’indirizzo email eventi@comune.massa.ms.it. Web: https://palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it/.

(3 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata