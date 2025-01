Gli invisibili oggi: al via a Firenze una rassegna di incontri, film e spettacoli

Una rassegna di incontri, film e spettacoli, dal 22 gennaio al 17 aprile, dal titolo “Tracce di invisibili” per parlare di diritti umani, migrazioni, inclusione, guerra, pace, nella rassegna culturale organizzata da Arci Firenze, Amnesty International Firenze, Fondazione Stensen e Associazione Progetto Arcobaleno. Un percorso fatto di incontri, spettacoli e film che si snoda in vari luoghi di Firenze per riflettere su temi cruciali della contemporaneità.

Si inizia il 22 gennaio con l’incontro (presso Associazione Progetto Arcobaleno in via del Leone 9), dal titolo “Fragilità sotto le macerie. Dal potere distruttivo dell’atomica al potere affermativo della tutela dei diritti essenziali della persona. Noi in che stato siamo”?

Si prosegue il 23 gennaio al Brillante – Nuovo Teatro Lippi alle 21.15 con lo spettacolo “Monologhi dell’atomica”, uno spettacolo che rende omaggio a due tragiche pagine della storia: la bomba atomica su Nagasaki e l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl.

Si prosegue il 26 febbraio alle 18 all’Associazione Arcobaleno con l’incontro dal titolo “Eppur si muovono, migrazioni, diritti e confini in un mondo in movimento. Esiste oggi una società accogliente”? Il 27 febbraio al Brillante – Nuovo Teatro Lippi lo spettacolo “Lampedusa Beach”, il primo dei tre testi che compongono la trilogia del naufragio di Lina Prosa. Shauba, giovane donna africana, sta sprofondando negli abissi e rievoca i momenti di un viaggio epico.

Sarà poi la volta, il 19 marzo, dell’incontro all’Associazione Progetto Arcobaleno dal titolo “Donne e guerra: la violenza degli Stati è anche una questione di genere”? Il giorno successivo, il 20 marzo, spettacolo al Brillante – Nuovo Teatro Lippi dal titolo “Figlie dell’epoca”, sul conflitto della prima guerra mondiale visto con gli occhi delle donne.

E ancora il 31 marzo al cinema Astra l’incontro avrà per titolo “Diritto al dissenso e conflitto sociale: quando cessa di essere democratico lo Stato che impedisce ai cittadini di protestare”?. Infine, il 17 aprile lo spettacolo al Brillante – Nuovo Teatro Lippi dal titolo “Topi. A vent’anni dal G8 di Genova”, dove si racconteranno i fatti del capoluogo ligure attraverso lo sguardo di chi all’epoca aveva solo 12 anni.

(20 gennaio 2025)

