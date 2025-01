Pistoia, al via i lavori di manutenzione dei lastricati in piazza della Sapienza e via della Dogana

Prenderanno il via da giovedì 23 gennaio, tempo permettendo, i lavori di manutenzione straordinaria dei lastricati in alcune vie del centro storico. Si parte da piazza della Sapienza e via della Dogana per proseguire in via del Fiasco e piazzetta San Biagio e successivamente spostarsi in via XXVII Aprile e Ripa delle Stinche.

“Proseguono i lavori di sistemazione dei lastricati nelle strade comunali – dichiara l’assessore alla viabilità e infrastrutture Alessio Bartolomei – . In particolare questi interventi riguardano vie del centro storico che hanno necessità di interventi di risistemazione delle pietre che negli anni si sono rotte o hanno subito un distacco dalla soletta. L’opera restituirà un maggiore decoro alla città, ma anche più sicurezza per i pedoni o le auto che possono attraversarle”.

Con l’intervento, affidato alla ditta al gruppo Le Mura s.r.l. di Pistoia per un investimento complessivo di 32.115 euro, sarà prima rimosso il lastricato esistente per poi stoccarlo temporaneamente nelle vicinanze dell’area dei lavori, dopodiché si procederà con la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato su cui verranno riposate le pietre precedentemente rimosse. L’opera sarà completata da un intervento di ristuccatura.

La ditta incaricata dell’intervento posizionerà 63 conchiglie in bronzo, importanti per riconoscere i cammini di pellegrinaggio lungo le vie cittadine di ingresso seguendo i cammini storici, ovvero quelli di San Jacopo e di San Bartolomeo, la Romea Strata, la via Francesca della Sambuca e la via Romea Imperiale.



Modifiche alla viabilità

Per permettere i lavori, dal 23 al 28 gennaio in via della Dogana e piazza della Sapienza, di fronte ai civici 4 E 6, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Le auto potranno transitare sulla parte della carreggiata libera dall’intervento. I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

(21 gennaio 2025)

