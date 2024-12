Esplosione a Calenzano. I morti salgono a cinque, trovati corpi dei tre dispersi

Sono stati trovati i corpi dei tre dispersi, tutti e tre autisti, due di loro livornesi; i corpi sono stati ritrovati tra i detriti e le ferraglie del semidstrutto deposito Eni di Calenzano, dopo la violenta esplosione del 9 dicembre. Uno sciopero generale di 4 ore è stato proclamato per l’11 dicembre dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Il Comune di Calenzano ha frattanto annunciato che aziende e privati cittadini che hanno subito danni materiali a causa dell’incidente al deposito Eni di Calenzano (Firenze) potranno richiederne il risarcimento: è quanto annuncia in una comunicazione il Comune di Calenzano, che ha attivato una apposita casella email richieste.eni@comune.calenzano.fi.it per un primo contatto, per essere poi reindirizzati a Eni. Lo scrive Repubblica.

(10 dicembre 2024)

