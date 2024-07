Adesso Renzi vuole dare una mano all’opposizione dall’alto dell’irrilevanza, sua e di Italia Viva

di Paolo M. Minciotti

Ed è sempre quello che ipotizzava che Schlein avrebbe abbandonato il Nazareno, la segreteria PD, in quattro e quattr’otto e subito dopo avere perso le elezioni. Ora, direttamente da Londra dove si trova come consigliere strategico [sic] del Tony Blair Institute (pare non sia per la raffinata pronuncia della lingua di Shakespeare), Matteo Renzi ha trovato una nuova formula. Magica, naturalmente. Perché l’ha trovata lui. Così l’ex presidente de Consiglio cinguetta: “Meloni cadrà se la sinistra si unisce e se la destra italiana avrà un Farage come in Uk”.

E ci sarebbero già un paio di risposte tra il serio e il faceto: la Destra un Farage come in Uk ce l’ha già avuto, si chiamava Grillo e ha dato il partito chiavi in mano a uno che Renzi tra i piedi proprio non lo vuole: si chiama Giuseppe Conte e l’antipatia tra i due è reciproca. Poi Renzi interpreta a suo beneficio una frase di Elly Schlein che ha detto “No veti” (aggiungendo “non intendo subirne”, ma è un dettaglio) dimenticandosi che il problema dell’allargamento del centrosinistra a Italia Viva non è nel PD, ma sta dentro il resto della coalizione possibile. In più quale elettore sarà mai interessato a dare il voto a una coalizione allargata che veda al suo interno quel Matteo Renzi che viene invitato a tornare a casa persino da casa sua.

Qualsiasi cosa pur di aprire bocca e dargli fiato. O almeno così pare di comprendere da una delle sue frasi pronunciate quando era certo che “Il PD avrebbe perso Firenze” e aggiungeva “il Pd si inventerà qualcosa per bloccare questo suicidio”. Siamo d’accordo.

(11 luglio 2024)

