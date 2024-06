Quando Matteo Renzi diceva “Il PD perderà Firenze”…

“Credo nella politica. Se fossi Elly Schlein farei di tutto per non perdere Firenze. Perché se perde Firenze, il giorno dopo perde il Nazareno. Siccome non credo che la segretaria sia una sprovveduta sono certo che alla ripresa il Pd si inventerà qualcosa per bloccare questo suicidio”, così diceva Matteo Renzi durante un’intervista a Il Quotiiano Nazionale del 7 gennaio 2024 ripresa dal sito Matteorenzi.it.

Non solo si è sbagliato, ma il PD ha stravinto a Firenze e Elly Schlein è ancora segretaria del PD. Quello che rimane del ragionamento di un politico di razza come pochi negli ultimi anni sono i risultati che vanno nella direzione contraria rispetto a quanto da lui ipotizzato, ma anche un partito, Italia Viva, che gli ultimi sondaggi danno all’1,7% proprio quell’uno virgola poco che è locuzione renziana.

Del resto non può lamentarsi. Elly Schlein e la Sindaca Funaro hanno fatto di tutto per non perdere Firenze. E infatti l’hanno vinta.

(25 giugno 2024)

