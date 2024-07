Una nuova comunità per minore nel cuore di Firenze

E’ stata inaugurata oggi, all’interno degli spazi dello storico Conservatorio delle Mantellate nel cuore di Firenze, la comunità familiare per minori “Casa il Cardellino”. Alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Gherardo Gambelli e della sindaca Sara Funaro, sono stati ufficialmente svelati gli spazi dove, a partire da oggi, saranno accolti fino a 12 bambini e bambine con situazioni di disagio e difficoltà familiari. La “Casa il Cardellino” sarà gestita dalla Fondazione Conservatorio delle Mantellate con la collaborazione operativa della Cooperativa Sociale il Sicomoro, specializzata nella gestione di servizi analoghi, e il prezioso apporto della Congregazione delle Suore Francescane Alcantarine.

Tutti i soggetti coinvolti in questa nuova avventura hanno aderito con entusiasmo a questo progetto, non solo per la consapevolezza di offrire un aiuto concreto ed una dimora accogliente a bambini e ragazzi che ne hanno estrema necessità, ma anche per poter restituire a questi luoghi, voluti e costruiti nei secoli dal popolo cristiano per l’accoglienza dei giovani e per l’educazione dei più piccoli, una funzione di concreta utilità.

Il nuovo Arcivescovo Monsignor Gherardo Gambelli e la neoeletta Sindaca Sara Funaro hanno inaugurato il nuovo servizio con una breve cerimonia ed una benedizione dei locali, lieti di restituire a Firenze un luogo degno dell’accoglienza e dell’attenzione al prossimo che l’ha resa grande nei secoli.

(11 luglio 2024)

