Cittadinanza di genere, martedì 7 gennaio Nardini presenta le azioni della Provincia di Pisa

Regione Toscana e Provincia di Pisa presentano il progetto a favore della promozione della cittadinanza di genere finanziate nell’ambito della legge regionale 16/2009. Il progetto e le azioni in cui si articola saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma martedì prossimo 7 gennaio alle 12 nell’auditorium “A. Maccarrone” della Provincia in via Cesare Battisti 14 a Pisa.

Parteciperanno l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Maria Antonietta Scognamiglio.

(5 gennaio 2025)

