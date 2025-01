FNP Cisl Arezzo, inizia l’iter verso il Congresso del prossimo 14 febbraio

Il prossimo 14 febbraio è in programma il XX Congresso della FNP Cisl di Arezzo, che si terrà all’Hotel Minerva. Si arriverà a questo importante appuntamento, dopo un percorso di incontri che toccherà tutto il territorio con assemblee di zona delle iscritte e degli iscritti.

Si comincerà martedì 7 gennaio dal Casentino, a Bibbiena, nella sede di piazza G.Sacconi 34, con l’inizio dell’assemblea fissato per le 9.30 e il termine delle votazioni alle 12. Sempre martedì 7 gennaio l’assemblea si riunirà anche in Valdichiana a Castiglion Fiorentino, nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Mercoledì 8 gennaio sarà la volta dell’assemblea di Montevarchi, in Valdarno, nella sede di via G. Leopardi 31B, con orario 9.30-12. Sempre dalle 9.30 alle 12, il 9 gennaio l’assemblea della Valtiberina si svolgerà a Sansepolcro nella sede di G. M. Lancisi. L’ultima assemblea zonale si terrà ad Arezzo, il 10 gennaio, nella sede centrale Cisl in Viale Michelangelo 116, sempre dalle 9.30 alle 12.

Per ogni vallata della provincia di Arezzo saranno convocate assemblee di zona, che eleggeranno, con il voto delle iscritte e degli iscritti presenti nelle stesse assemblee, le delegate ed i delegati di zona, in un numero che sarà stabilito in base agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 2024. Le delegate ed i delegati eletti saranno poi convocati nel giorno del XX Congresso per eleggere i componenti del Consiglio Generale della FNP Cisl di Arezzo, che a sua volta eleggerà il Segretario Generale FNP Cisl di Arezzo e la Segreteria Territoriale provinciale Cisl.

Il Consiglio Generale FNP Cisl eleggerà inoltre le delegate ed i delegati, che parteciperanno in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti FNP Cisl Arezzo al Congresso della Unione Sindacale Territoriale della Cisl di Arezzo e al Congresso Regionale, in programma per lunedì 31 marzo e martedì primo aprile 2025 a Montecatini Terme.

“Come segreteria FNP Cisl – sottolinea il Segretario FNP Cisl Arezzo, Fabrizio Fabbroni auspichiamo quanta più partecipazione possibile, affinché gli iscritti possano esprimere la loro preferenza nello scegliere i propri rappresentanti. Chi ha già aderito alla FNP Cisl di Arezzo e volesse far parte di questo percorso, può verificare la regolarità della propria iscrizione al 31 dicembre 2024, recandosi nelle sedi Cisl provinciali e prendere parte alle assemblee di zona per poi accedere alla fase congressuale. Le assemblee di zona – ha concluso Fabbroni – saranno anche un momento di confronto e di dialogo tra iscritti per scambiarsi opinioni e condividere proposte. E proprio dallo scambio di riflessioni e idee ci prepareremo al meglio anche per gli appuntamenti dell’assemblea provinciale e quella regionale”.

(3 gennaio 2025)

