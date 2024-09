Il solito leghismo razzista e becero ora marcia al grido di “voi cosa ne pensate”?

di Giovanna Di Rosa

Il crippismo-salvinista che giustifica senza giustificarlo un omicidio ha inaugurato una nuova fase comunicative da annoverarsi sotto la nuova sigla del “voi cosa ne pensate?” rivolto esclusivamente a chi, non potendo pensare più in là del proprio naso (è un problema di mezzi e non di naso), risponde immediatamente in linea con la domanda leghista.

Il numero di caratteri permesso è un’ottima scusa per un messaggio becero, razzista, insulso, negazionista della realtà.

Il riferimento naturalmente è a quella di Viareggio ora ai domiciliari che “volevo colpirlo alle gambe per fermarlo” con un Suv (che è come abbattere un muro con una ruspa per uccidere un geco, per questo c’è salita sul marciapiedi col Suv, perché sul marciapiede ci si cammina con le gambe). Si riferisce, l’ingenua giustificazione, all’algerino 47enne che le aveva rubato la borsa a quella di Viareggio e del quale Salvini scrive “se non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così”.

L’uomo viveva di espedienti e aveva commesso piccoli furti, è vero, ma tra i nostri collaboratori c’è qualcuno che lo conosceva e che sa quale distanza c’era tra un vero delinquente e questo 47enne che soddisfaceva le sue necessità come poteva, anche contro la legge. E se è vero che nessuno dovrebbe infrangere la legge è altrettanto vero che ci sono pulpiti che dovrebbero silenziarsi da soli parlando di denari percepiti indebitamente e poi “spesi”, ma è un dettaglio.

Lontani quindi dal voler incensare la vittima, lontani persino dal voler giudicare la 65enne omicida per sbaglio ora ai domiciliari, registriamo il patetico tentativo della pregiata ditta Salvini-Crippa che più o meno scompostamente, più o meno disperatamente, più o meno furbescamente, cerca di ritornare ai fasti dell’oltre 33% che portò Salvini a chiedere “pieni poteri” per poi schiantarsi su un mojito firmato Papeete.

Certo giustificare un omicidio dando la colpa al morto non l’avevamo ancora visto. Questa politica del messaggio becero, razzista, insulso, negazionista della realtà davvero non ci fa mancare nulla.

(12 settembre 2024)

