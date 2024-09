Algerino 47enne muore schiacciato dall’auto di una 65enne viareggina

di Redazione Viareggio

Le avrebbe rubato la borsa e lei lo avrebbe investito per vendetta schiacciandolo contro la vetrina di un negozio: è la ricostruzione, per forza di cose sommaria, della storia di ordinaria follia maturata a Viareggio nelle scorse ore. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia dove è morto poco dopo.

La vittima è il 47enne algerino Malkoun Said e i fatti sono avvenuti in via Coppini. Secondo i primi riscontri forniti dagli investigatori potrebbe essersi trattato di una vendetta per il furto di una borsa. La 65enne arrestata, che si è data alla fuga dopo l’investimento, si trova in stato di fermo presso la Questura di Lucca. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme dopo avere trovato l’uomo agonizzante a terra. Il 47enne è morto poco dopo il ricovero. La donna è stata fermata su ordine della procura. Nei suoi confronti pende l’accusa di omicidio volontario.

(9 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata