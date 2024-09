Vale la pena tornare un’ultima volta sulla tristissima storia di Viareggio, tristissima e bugiarda

Vista anche la campagna mendace messa in atto dalla nuova coppia di statisti Crippa e Salvini, vale la pena tornare per un momento sulle violentissime immagine dell’investimento della 65enne viareggina ai danni del 47enne algerino che le aveva sottratto la borsa.

Il video messo in onda da Piazza Pulita di Corrado Formigli lo scorso 12 settembre (il video diffuso dalla televisione Canale 50 subito dopo i fatti) ha mostrato ulteriormente come sono andate le cose. Il Suv bianco della derubata furiosa che poi “Volevo colpirlo alle gambe perché non scappasse”, mostra chiaramente che la donna ha colpito quattro volte poi è scesa dal macchinone, si è ripresa la borsa, si è disinteressata delle condizioni dell’uomo e se n’è andata.



Ora la 65enne viareggina che “Volevo colpirlo alle gambe perché non scappasse” si trova ai domiciliari munita di braccialetto elettronico. La Lega eleva la sua difesa ad oltranza perché “se lui non fosse stato un delinquente [sic] le cose sarebbero andate diversamente”. Che paese siamo diventati, per chiudere l’orrenda cronaca, lo dice chiaramente questa roba qui.

(13 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata