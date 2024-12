“María”: il realismo magico di Gabriel García Márquez in prima toscana sul palcoscenico

Uno spettacolo sul destino: questo è “María”, lavoro tratto da “Sono venuta solo per telefonare”, uno dei “Dodici racconti raminghi” di Gabriel García Márquez, che arriva in prima toscana sul palco del Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) sabato 21 dicembre alle 21.00 nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, realtà milanese che fa del Florida la sua sede operativa in Toscana, con la direzione creativa di Gianluca Balestra. Firmata dalla regista e attrice italo-greca Elena Delithanassis e prodotta da Compagnia Hangar Teatri “María” è un’opera che porta in scena la forza del realismo magico e, con sguardo incantato, indaga l’affascinante mistero della vita. Spagna, anni del franchismo: María, ex ballerina e assistente del Mago Saturno, in un pomeriggio di piogge primaverili si ritrova in mezzo a una strada deserta con l’auto in panne. Costretta a chiedere aiuto, accetta un passaggio da un autobus diretto verso un ospedale psichiatrico: da quel momento la sua vita cambierà per sempre (info e ingressi www.teatroflorida.it).

“Da sempre sono molto attratta e affascinata dalla cultura sudamericana – racconta Elena Delithanassis – dalla grande capacità di accettare il soprannaturale come elemento costante, parte integrante della vita quotidiana. Nel 2014 ho avuto la fortuna di intraprendere un viaggio in Colombia e lì sono venuta a conoscenza di un libro, poco conosciuto, di Gabriel García Márquez: “Dodici racconti raminghi”. Ne sono rimasta entusiasta. Mi sono appassionata a un racconto in particolare: “Sono venuta solo per telefonare”, la storia di una giovane donna che per una serie sventurata di casi finisce in un manicomio. A causa forse della mia città, Trieste, che fin da bambina mi ha insegnato a pensare che “i matti non sono matti”, oppure per le abilissime doti di Márquez nell’arte di raccontare, o più semplicemente per il mio istinto, ho deciso di metterlo in scena. Con María ho voluto portare in scena uno degli aspetti della vita per me più affascinanti: l’ineluttabilità del destino. Perché la vita alle volte ti porta a prendere strade senza via d’uscita, fuori dal tuo controllo e non puoi fare altro che accettare e andare avanti”.

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.

HANGAR TEATRI

MARÍA regia Elena Delithanassis

aiuto regia Marco Palazzoni

con Marco Palazzoni, Elena Delithanassis, Francesca Becchetti

voci Fulvio Falzarano, Tullia Alborghetti, Valentina Milan, Sergio Pancaldi

produzione Hangar Teatri

