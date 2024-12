Riscoprire l’indipendenza e le radici: il progetto fotografico di Aurora Varignani

Per il mese di dicembre, il progetto 12×12, nato dalla collaborazione tra Autolinee Toscane e Cortona On The Move, presenta il lavoro di Aurora Varignani, giovane fotografa senese selezionata tramite l’Open Call rivolta ai passeggeri del trasporto pubblico locale toscano con la passione per la fotografia.

Il progetto fotografico, realizzato con la supervisione di Daniela Tartaglia, fotografa e docente presso la Scuola Triennale di Fotografia della Fondazione Studio Marangoni di Firenze, ruota intorno al racconto della nonna di Aurora Varignani, la signora Adua, che ha sempre vissuto vicino casa e, dopo il matrimonio, ha smesso di guidare, affidandosi al marito o ai familiari per spostarsi. La sua quotidianità si è così legata a una dipendenza dagli altri, senza mai ricorrere ai mezzi pubblici.

“Quest’anno, per la prima volta, Adua ha preso un autobus, affrontando un breve viaggio da Sinalunga, dove vive, fino al suo paese natale, Refenero – racconta la fotografa. Questo semplice spostamento ha riacceso in lei ricordi nitidi e significativi, permettendole di ritrovare un frammento della propria indipendenza e una connessione preziosa con la sua memoria e il suo passato”.

È proprio questa intimità di emozioni e ricordi che il lavoro di Aurora Varignani cerca di catturare e trasmettere attraverso la fotografia. Gli scatti di Aurora Varignani sono pubblicati a partire dal 19 dicembre sul profilo Instagram @at_toscana.

Aurora Varignani, nata in provincia di Siena nel 1999, si avvicina alla fotografia molto presto. Dopo il diploma al Liceo Scientifico nel 2018, inizia a lavorare come assistente fotografica, coltivando la sua passione per l’immagine. Dal 2021 studia Fotografia presso la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si dedica alla fotografia progettuale, con una predilezione per la ritrattistica, la luce naturale e l’analogico. Nei suoi progetti, ama inserire una parte di sé, rendendo ogni lavoro un’espressione personale e autentica.

(19 dicembre 2024)

