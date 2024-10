Una moltitudine di identità anche al CAS Pescaiola di Arezzo

Il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola di Arezzo sarà il cuore pulsante di una serata dedicata alla diversità e all’inclusione, con l’evento “Un Desiderio di Moltitudine”, nato dalla collaborazione di Arci Arezzo, Chimera Arcobaleno Arcigay e Agedo Firenze. L’evento si inserisce nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato da Regione Toscana e gestito da Arci Valdarno e Arci Arezzo, con l’obiettivo di promuovere la coesione sociale e la valorizzazione delle diversità.

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 18:30, l’iniziativa si aprirà con un incontro dal titolo “Ma senti un po’… frasi dette e dette male dopo il coming out”, dove verranno condivise storie e riflessioni sulle difficoltà e sui pregiudizi incontrati dalle persone LGBTQIA+ nel processo di coming out, direttamente dalle voci di genitori di persone LGBTQIA+ dell’associazione Agedo Firenze e da persone transgender. Seguirà uno spazio di confronto aperto, dando voce alle esperienze di coloro che affrontano il complesso percorso di affermazione della propria identità.

A partire dalle 20:30, la serata proseguirà con un energico DJ set a cura di Mitla & Mr. Ceks, per socializzare con musica e divertimento. Durante la festa, sarà possibile degustare specialità locali grazie alla Botteghina di Gragnone, che proporrà una selezione di cibo e bevande per accompagnare i momenti di socializzazione.

“Un Desiderio di Moltitudine” vuole essere più di un semplice evento: è un’occasione per riaffermare il diritto di ciascunə a essere se stessə, senza paura di discriminazioni o giudizi. In un contesto sociale dove le battaglie per i diritti delle persone LGBTQIA+ sono ancora attuali, questa iniziativa intende sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza, creando ponti di comprensione e supporto tra le diverse comunità presenti sul territorio.



“Questa serata vuole essere un momento di riflessione e celebrazione della molteplicità delle identità umane. Non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un modo per educare alla comprensione e all’accettazione del prossimo,” afferma Federica Ettori, Presidente di Arci Arezzo

Informazioni pratiche:

Venerdì 18 ottobre 2024

ore 18:30 – iniziativa “Ma senti un po’…”

ore20:30 – DJ set e food & drink

Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola,

Via Laschi 18, zona Foro Boario, Arezzo

Arci Arezzo, Chimera Arcobaleno, Agedo Firenze, Arci Valdarno

Comitato territoriale ARCI Arezzo

arezzo@arci.it

Comitato Provinciale Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”

arcigay.arezzo@gmail.com

(16 ottobre 2024)

