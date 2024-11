Allerta meteo arancione: nuovo avviso per vento forte nella zona montana dell’Alto Reno per giovedì 21 novembre

Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo arancione per vento forte nella zona montana dell’Alto Reno per domani, giovedì 21 novembre, dalle ore 18 fino alla mezzanotte. Il Piano di Protezione Civile del Comune di Pistoia può essere consultato qui.

Per rimanere informati sull’allerta meteo ed eventuali emergenze, è consigliata l’iscrizione al servizio di informazione gratuito “Alert System”, compilando il form online presente sul sito Internet. Disponibile anche la app “Alert System”, che permette di consultare notifiche di testo, nelle quali sono fornite informazioni di dettaglio sull’andamento dell’emergenza. È disponibile per Android e Apple sullo Store. Chi non può scaricare l’app, chiamando il numero verde gratuito 800 180 028 riceverà un sms con il link per visualizzare il contenuto dell’app sul normale browser del telefono.

È raccomandata anche l’iscrizione al Canale whatsapp del Comune di Pistoia “Pistoia Alert”. È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l’applicazione “Cittadino informato” per Android e Iphone.

(20 novembre 2024)

