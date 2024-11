Viareggio. Allerta meteo

La protezione civile regionale ha emesso allerta di tipo giallo per vento forte valida dalle 22 di questa sera, martedì 19 novembre e fino alla mezzanotte. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, l’allerta sale ad arancione.

Allerta gialla anche per mareggiate in corso da oggi fino alle mezzanotte. Dalla mezzanotte e fino alle 20 di domani, mercoledì 20 novembre, l’allerta mareggiate sale ad arancione.

Sono chiuse le pinete e così come il viale dei Tigli. Si raccomanda la massima attenzione.

Informa una nota del Comune di Viareggio

(19 novembre 2024)

