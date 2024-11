“La Merda”, Silvia Gallerano al Teatro di Fiesole con lo spettacolo cult, a dieci anni dal primo tour

Uno spettacolo che ha infranto i confini del teatro e che viene accolto quasi fosse un concerto rock. Premiato al Fringe Festival di Edimburgo, acclamato dall’Europa al Brasile, dall’Australia al Nord America, “La merda” celebra il decimo anniversario del suo live tour.

Attesissima la tappa fiorentina, giovedì 14 novembre al Teatro di Fiesole, nell’ambito dell’Autunno Fiesolano. Allora come adesso, la protagonista è Silvia Gallerano, attrice “straordinaria e sublime” – come l’ha definita la critica – che proprio con “La merda” ha conquistato lo Stage Award for Acting Excellence, il più alto riconoscimento per attori e attrici del Fringe Festival di Edimburgo.

Lo “straordinario, brutale, disturbante e umano” (The Times) testo di Cristian Ceresoli si manifesta come un poetico stream of consciousness dove si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una “giovane” donna “brutta” che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà.

La Merda ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza.

Dopo circa due anni di lavorazione, ad agosto del 2012 la versione in inglese de La Merda viene presentata in anteprima mondiale alla Summerhall per il Fringe Festival di Edimburgo, dove ottiene un record di pubblico fino a diventare un Fringe Sell Out Show. Qui riceve critiche straordinarie e vince il Fringe First Award for Writing Excellence per la scrittura a Cristian Ceresoli, il The Stage Award for Acting Excellence per l’interpretazione a Silvia Gallerano e l’Arches Brick Award for Emerging Art oltre a una nomination per il Total Theatre Award. In Italia vince, tra gli altri, il Premio della Critica. Da quel momento un clamoroso successo accompagna l’opera nel tour mondiale, che tocca Londra, Madrid, São Paulo, Roma, Glasgow, Berlino, Vancouver, Vilnius, Copenhagen, Lisbona, Oslo e Adelaide con anni consecutivi di tutto esaurito. Intanto le produzioni del testo in altri Paesi, come Danimarca, Brasile e Norvegia, vengono accolte con settimane di tutto esaurito e altrettanto successo di critica. A partire da Maggio 2017, è entrato in produzione il progetto cinematografico de La Merda, tuttora in corso di lavorazione.

Giovedì 14 novembre 2024 – ore 21

Teatro di Fiesole – Largo Piero Farulli, 1 – Fiesole – Firenze

Frida Kahlo Productions, Fuorivia e Richard Jordan Productions

in collaborazione con Summerhall e Teatro Valle Occupato

SILVIA GALLERANO

La merda

Di Cristian Ceresoli

(11 novembre 2024)

