Fiorella Mannoia a Firenze il 15 e 16 novembre

Un singolo fresco di stampa e due appuntamenti con il pubblico fiorentino. Fiorella Mannoia torna a calcare il palco del Teatro Verdi di Firenze, venerdì 15 e sabato 16 novembre, nell’ambito del tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.

I biglietti per entrambe le serate – posti numerati da 49 a 89 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 – 055.212320.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis, la cantante romana ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Non mancherà il nuovo singolo “Disobbedire”, un inno alla libertà che spinge a riflettere sul valore dell’indipendenza e dell’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi. Con il suo inconfondibile timbro e una melodia avvolgente, Fiorella ci trascina attraverso un testo potente che racconta l’importanza di rimanere fedeli a sé stessi e al proprio sentire anche quando la propria voce suona fuori dal coro: “Non ho mai seguito regole di viaggio diversi dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile”, e ci invita ad ascoltare “la libertà che ancora grida dentro che all’ipocrisia continua a preferire il diritto di disobbedire”.

Un brano profondo e autobiografico – firmato dalla stessa Mannoia insieme a Cheope e Virginio Simonelli – che rispecchia dalla prima all’ultima nota la personalità e gli ideali di un’artista da sempre in prima linea nel dar voce a battaglie culturali e sociali. Le musiche sono di Marco Colavecchio, Virginio Simonelli e Carlo Di Francesco, che hanno creato un vestito sonoro fresco e contemporaneo, mantenendo l’essenza autentica di una delle cantautrici più amate della nostra scena. L’uscita del singolo è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto da Gaetano Morbioli: immagini evocative che catturano lo spirito del brano, in un emozionante viaggio in direzione ostinata e contraria.

(11 novembre 2024)

