Viareggio darà il via all’11ª tappa del Giro d’Italia

Viareggio per la terza volta consecutiva ospiterà una tappa del Giro d’Italia: dopo l’arrivo in piazza Mazzini, del 2023 e la partenza dal Belvedere di Torre del Lago del 2024, nel 2025 saranno le banchine del Porto a dare il via alla 11ª tappa della carovana rosa.

Dal porto poi la carovana si muoverà lungo tutta la via Coppino, per svoltare lungo la Passeggiata e infine dirigersi alla Cittadella del Carnevale prima di continuare il Giro d’Italia, che è il vero evento, al di là della ridondanza di comunicati stampa un po’ autocelebrativi.

(14 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata