Eletto il nuovo consiglio direttivo di Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo: Jasmine Piattelli è la nuova presidente

Sabato scorso si è tenuta la “R3voluzione arcobaleno” dell’associazione Arcigay Arezzo che, presso il CAS di Villa Severi, durante il suo 5° congresso ha rinnovato le cariche sociali: dopo 10 anni di presidenza di Veronica Vasarri l’associazione continua il suo percorso di evoluzione, sempre con lo stesso spirito di rivoluzione, e nomina Jasmine Piattelli alla sua guida, affiancata da Vanessa Maccherini come vice-presidente.

Una nutrita assemblea composta da persone iscritte a Chimera Arcobaleno, ma anche da tante realtà associative del territorio (Arci Arezzo e Valdarno, ANPI, ASC Arezzo…) e altre associazioni LGBTI+ toscane (Famiglie Arcobaleno, Agedo, PolisAperta, Arcigay Siena e Firenze) hanno espresso il sostegno al nuovo gruppo dirigente e l’intenzione di proseguire con collaborazioni su tutto il territorio provinciale per continuare a contrastare bullismo, ignoranza e discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e costruire insieme spazi ed ambienti sicuri per tutti, tutte e tutt*.

Jasmine Piattelli, classe 1958, residente a Cavriglia, è attivista da oltre 20 anni per i diritti della comunità LGBTQIA+ e in particolare per il benessere delle persone trans, ha collaborato e fatto parte di molte associazioni anche a livello nazionale (MIT, Ireos Firenze, Rete Genitori Rainbow, ecc…) e da circa 2 anni è volontaria attiva in Chimera Arcobaleno e nella Rete Trans nazionale di Arcigay.

“Sono veramente molto riconoscente a tutte le persone che hanno costruito questa nostra associazione, a tutte quelle che si sono impegnate per il benessere e la tutela dei diritti delle persone nel territorio aretino, ringrazio la dirigenza uscente per l’impegno e il percorso che abbiamo condiviso per arrivare a questo meraviglioso momento e tutte le persone partecipanti al congresso per la fiducia” dichiara Jasmine Piattelli che prosegue “un particolare ringraziamento a Veronica, presidente uscente, per la continuità e la crescita, non solo in termini di attività e realtà coinvolte, ma soprattutto per la crescita delle persone. Sono felice di fare parte di Chimera Arcobaleno che considero la mia famiglia, cercherò di portare avanti quanto già fatto finora con lo stesso spirito e con obiettivi di crescita. E infine il mio obiettivo personale è che nessuna persona debba mai più soffrire e sentirsi a disagio durante la vita quanto sia accaduto a me”.

Gli organi sociali rinnovati sono quindi, per il Consiglio Direttivo: Jasmine Piattelli (presidente), Vanessa Maccherini (vice), Annalisa Lucrezia Messina Innocenti, Vincenzo Picciuca, Mattias Schweitzer, Virginia Biagini e Veronica Vasarri (tesoriera); e per l’Organo di Garanzia: Leonardo Ferrini (presidente), Angela Cardeti e Gianni Redi come supplente, che rimane in carica anche come delegato al Consiglio Nazionale di Arcigay.

(13 gennaio 2025)

