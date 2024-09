Toscana Pride 2024. Lucca apre le porte a “Indomitə e Fierə”

Il Toscana Pride arriva a Lucca grazie all’impegno delle associazioni LGBTQIA+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersex, Asessuali) che ne compongono il Comitato promotore che, in maniera itinerante, organizzano in una città toscana, ogni anno diversa, una parata politica a conclusione del percorso annuale. Dal 2016 il Toscana Pride ha marciato nelle città di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno: quest’anno si terrà a Lucca sabato 7 settembre a partire dalle 16.

“Indomitə e Fierə”, è lo slogan della manifestazione per provocare – perché si auspica da troppo tempo, senza azioni che rendano reale le uguaglianze – un progresso reale della società e la partecipazione attiva non solo di associazioni e di singole persone ma anche delle Istituzioni a cui viene riconosciuto l’importante ruolo di tutelare la piena Cittadinanza che per questo governo familista con le famiglie degli altri è fuori da ogni logica politica.

(6 settembre 20249

