Si parte da questa sera (mercoledì 4 settembre) alle 21 per e tutta la notte, con allerta di livello giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore. Da giovedì 5 settembre alle 6 l’allerta sale da giallo ad arancione fino alle 18 per scendere di nuovo a giallo dalle 18 alla mezzanotte. Allertata la protezione civile . Si raccomanda attenzione.

(4 settembre 2024)

