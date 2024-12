Esplosione deposito Eni a Calenzano. Il comunicato della Rete No Rigass No Gnl

di Redazione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato che segue:

“Apprendiamo dell’esplosione nella raffineria Eni di Calenzano con un bilancio drammatico di morti, feriti e dispersi. Il Sindaco ha diramato l’obbligo di chiudere le finestre e i condizionatori e di non uscire di casa. Ricordiamo la direttiva Seveso 3 che va applicata in questo disastro rilevante, per cui non va consumato nessun prodotto agricolo né frutta fresca della zona. Non abbiamo ancora dati ufficiali Arpat sulla situazione reale delle emissioni e sulla diossina liberata dall’esplosione.

Siamo con la popolazione tutta cui vanno la nostra vicinanza, così come alle famiglie delle vittime e dei feriti; tutto questo ci ricorda il dramma di Napoli Est del 1985 che ancora oggi ha ripercussioni sulla salute pubblica e non sono state fatte bonifiche.

Ricordiamo che questi eventi portano conseguenze sulla salute pubblica e sul suolo che durano anni e vediamo inadeguate le norma di sicurezza di impianti come questo; ricordiamo che per ironia a Ravenna giorni fa c’è stata una esercitazione di “Attacco di Ambientalisti” a una centrale Enel… Ma a Calenzano hanno fatto esercitazioni di incidente possibile e sicurezza per la popolazione? Chiediamo che vengano sanato da subito le zone colpite dall’esplosione e vengano attuati controlli del territorio e della salute pubblica.

Siamo ancora una volta a chiedere una seria transizione energetica con una seria decarbonizzazione e demetanizzazione. Basta energia fossile”.

Firma Rete No Rigass No Gnl

(9 dicembre 2024)

