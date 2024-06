Orchestra Fiorentina, omaggio a Morricone nel secolare Chiostro Grande di Santa Maria Novella, a Firenze

Da “Mission” a “C’era una volta il West”, da “Nuovo Cinema Paradiso” a “C’era una volta in America”. Le straordinarie musiche che Ennio Morricone ha legato alla settima arte aleggeranno domenica 30 giugno nel trecentesco Chiostro Grande di Santa Maria Novella, nel cuore di Firenze. “Musica dal grande schermo” è il titolo della serata che vedrà sul palco l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, solisti Fernando Diaz al pianoforte e Marcello Nesi alla tromba.

“Musica dal grande schermo” è una cavalcata attraverso le più amate colonne sonore del cinema. Oltre ai successi di Ennio Morricone, completeranno il programma brani da “La vita è bella” di Nicola Piovani, ballabili da “Il gattopardo” e “Il padrino” di Nino Rota. E ancora, un omaggio a Federico Fellini, con musiche da “Amarcord”, “Otto e mezzo” e “Lo sceicco bianco”.

Pianista, compositore e arrangiatore, Fernando Díaz si è laureato in pianoforte all’Università di Colima per poi perfezionarsi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi. Formatosi con Luca Pieraccini al Conservatorio Cherubini, Marcello Nesi ha collaborato col maestro Alan Freiles e la sua orchestra Nuova Europa in qualità di orchestrale. Collabora inoltre con formazioni e orchestre jazz, sia in veste di trombettista che di percussionista.

Concerto nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 promossa dal Comune di Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it. Segui le attività dell’Orchestra da Camera Fiorentina su Instagram e Facebook.

Domenica 30 giugno 2024 – ore 21

Chiostro Grande di Santa Maria Novella – piazza Santa Maria Novella – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: Giuseppe Lanzetta

Pianoforte: Fernando Díaz

Tromba: Marcello Nesi

Musiche di E. Morricone, L. Bacalov, N. Rota e N. Piovani

Inizio ore 21. Biglietti in prevendita online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

(25 giugno 2024)

